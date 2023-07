Mort de Nahel : à Toulouse des propositions d'associations pour maintenir le calme dans les quartiers

Une semaine après la mort de Nahel à Nanterre le calme est revenu dans le quartier du Mirail à Toulouse. La violence des émeutes a commencé à aller decrescendo samedi soir. Pour autant les observateurs sur le terrain savent qu'il suffit d'une étincelle pour que le feu reprenne. Deux responsables d'associations font des propositions.

"Les jeunes sont laissés à l'abandon et ne sont pas pris en considération"

Zien est responsable de l'association "Sports et loisirs". Il vit à la Faourette. Entre mercredi et dimanche soir il a vu beaucoup de voitures brulées, beaucoup de poubelles incendiées et de la défiance vis à vis de la police. Il constate une grosse accalmie depuis mais pense que c'est éphémère : "je pense qu'on a passé le pic de ce mouvement de contestation violent, mais c'est leur seul moyen d'expression et ça continuera si il n'y a pas une remise en question citoyenne dès maintenant."

Pour Zorah Silmane, même son de cloche. Elle est présidente de l'association "Stop à la violence" dans le quartier de Bagatelle. Elle dénonce le mépris quotidien que subissent les jeunes des quartiers. "Les jeunes sont laissés à l'abandon et ne sont pas pris en considération, un jeune qui va chercher du boulot on lui dit y'en a pas, un logement y'en a pas, donc il faut arrêter l'exclusion."

Zorah dénonce aussi le mépris dans le vocabulaire utilisé au quotidien : "on nous dit intégration mais on est né en France on n'a pas besoin de s'intégrer, mes enfants, mes petits-enfants, on en est à la 5ème ou 6ème génération!"

"Lutter contre la précarité du logement, mettre le paquet sur l'éducation"

Zien demande des actes forts seule solution selon lui pour apaiser la colère dans les quartiers : "il faut lutter contre la précarité du logement, mettre le paquet sur la question de l'éduction en cassant par exemple la carte scolaire, sortir de la ghettoïsation, l'issue elle se fera là".

"Retour de la police de proximité, remise en question des élus et des pouvoirs publics"

Zien et Zorah militent aussi pour le retour de la police de proximité supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003. Ils estiment que "c'est aux élus et aux pouvoirs publics de se remettre en question pour que tout puisse évoluer et changer." "Parce que là je pense qu'on va tout droit dans un mur" conclue Zorah.