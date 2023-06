Mort de Nahel : au quartier de la Salamandre, des habitants craignent de nouvelles nuits de violences

Dans le quartier de la Salamandre, à Amiens, la nuit de mercredi à jeudi a laissé des traces . Le supermarché Spar a été brulé, de même que des scooters et l'opticien du quartier a aussi été vandalisé. Des heurts qui ont éclatés comme dans plusieurs autres villes, en réaction à la mort de Nahel, jeune garçon de 17 ans, tué mardi 27 juin par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier.

Dans le magasin de Cédric Bellegueulle, opticien, des centaines de lunettes sont impeccablement alignées en rayon, mais à l'extérieur, les vitres sont fracassées, voire complètement détruites. L'opticien estime les dégâts à 15 000 euros, sans compter les trente paires de solaires volées dans la nuit de mercredi à jeudi. Malgré tout, il relativise sur les jours à venir. "On va rebondir !", assure le commerçant. Les assurances prévenues, la priorité est désormais de "sécuriser les lieux", refaire les vitres et anticiper avant de partir le soir : "On va vider le magasin complètement". Car si Cédric Bellegueulle a rouvert le jour même et compte bien continuer ses ventes, il veut éviter d'être vandalisé à nouveau la nuit.

Quand Catherine voit ce qu'il s'est passé dans d'autres quartiers, elle avoue avoir peur pour sa voiture : "Ici on a pas de garage, donc c'est un problème." Elle ajoute : "Surtout qu'il y a mon fauteuil d'handicapé, si on brûle la voiture, on perd tout. Mon mari aussi est handicapé donc on serait bien embêtés pour circuler." Si certains riverains et commerçants redoutent de nouvelles nuits de violences, ils appellent à ne pas stigmatiser le quartier, d'ordinaire calme selon eux.