Violences après la mort de Nahel: couvre-feu, transports à l'arrêt dans la crainte de nouvelles tensions

Des tensions ont éclaté ce jeudi après-midi en marge de la marche blanche pour Nahel à Nanterre. Ce jeune de 17 ans a été tué par balle par un policier après un refus d'obtempére r. Dix-neuf personnes ont été interpellées, indique la préfecture de police de Paris.

De nouvelles violences urbaines ont lieu à Nanterre. Une agence bancaire a été incendiée. Des tensions commencent à naître à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) également.

Couvre-feu, bus et tramways à l'arrêt, utilisation de drones

Plusieurs villes d'Île-de-France ont mis en place un couvre-feu la nuit à partir de ce jeudi 29 juin jusqu'au lundi 3 juillet. A Clamart (Hauts-de-Seine), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne). La préfecture de police de Paris autorise l'utilisation de drones dans toute la capitale ce jeudi soir et dans plusieurs communes des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis jusqu'à ce vendredi 30 juillet.

La préfecture de la Seine-et-Marne annonce elle aussi avoir recours à l'utilisation de drones cette nuit dans plusieurs communes du département (Melun, Villiers-en-Bière ou Torcy par exemple), dans 57 villes au total.

Cinq mille policiers sont attendus ce jeudi soir en région parisienne, 40.000 au total partout en France. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) est arrivée à Nanterre. Tous l es bus et les tramways de la région ont arrêté de circuler depuis 21h ce jeudi sur demande de Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France.