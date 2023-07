Mort de Nahel : couvre-feu, transports, restrictions prolongées en Gironde

Malgré l'accalmie qui semble se confirmer en Gironde, les communes de Lormont Cenon Floirac Ambarès-et-Lagrave et Bassens ont décidé de prolonger le couvre-feu, pour deux nouvelles soirées, ce lundi 3 juillet et ce mardi 4 juillet, entre 22h et 6h du matin. Mais cette fois, uniquement pour les mineurs qui ne seraient pas accompagnés d'un adulte, nous explique Jean Touzeau le maire de Lormont.

Et pour la quatrième soirée d'affilée également, il faudra rester chez soi après 21h, ou bien rentrer à pied ou prendre sa voiture ou son vélo pour rentrer dans l'agglomération bordelaise. Interruption, comme c'est le cas depuis vendredi, à nouveau, des bus et des quatre lignes de tramway, indique TBM en lien avec la préfecture de la Gironde.

Même si la nuit de dimanche à lundi a été qualifiée de "calme" par les autorités, TBM préfère jouer la sécurité.

Peu de dégradations ont été relevées dans la nuit de dimanche à lundi : un feu de poubelle contre la façade d'une pizzéria de Lormont, un feu au local poubelle qui s'est propagé à la façade de la résidence Aliénor d'Aquitaine, toujours à Lormont et des tags sur l'école Oscar Auriac à Mérignac.

La préfecture de la Gironde maintient, par ailleurs, les interdictions de transporter, posséder et utiliser des feux d'artifice entre 19h et 5h du matin ce lundi 3 juillet et ce mardi 4 juillet. Interdiction également de transporter du carburant ou de tout produit inflammable.