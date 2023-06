Mort de Nahel : dans l'Eure, un gendarme et un pompier blessés, un centre des impôts incendié

Après la mort de Nahel à Nanterre en région parisienne, tué par un policier, de nouvelles violences ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'Eure, notamment à Vernon, Val-de-Reuil, Gaillon et Verneuil d’Avre et d’Iton. La préfecture de l'Eure a dressé le bilan de la nuit.

Un centre des impôts incendié

D’importantes dégradations ont eu lieu :

à Vernon, où le centre des impôts a été incendié

le théâtre des Chalands a été dégradé à Val-de-Reuil

une concession automobile, un restaurant et une pharmacie ont été attaqués à Gaillon

à Verneuil d’Avre et d’Iton, un bus a été brûlé, deux vitrines ont été brisées

deux véhicules des pompiers ont été endommagés, ainsi qu’un véhicule de police et un véhicule de gendarmerie

à Évreux, la nuit a été plutôt calme

Un gendarme et un pompier blessés

Un gendarme et un pompier ont été blessés, des pompiers ont fait l'objets de tirs de mortiers et de caillassages.

Dans un communiqué, le préfet de l'Eure "condamne avec force les violences qui ont mis en danger les agents des forces de sécurité et de secours ainsi que les habitants des quartiers concernés. Il affirme son soutien le plus total aux élus qui se sont parfois trouvés directement menacés. Il déplore les dégradations commises qui privent nos concitoyens de services publics ou d’emplois. Il réitère son appel au calme pour la nuit prochaine. Le préfet assure de son soutien les équipes des services et des entreprises qui ont subi d’importantes dégradations. Un accompagnement par les services de l’État des entreprises concernées va être mis en place dès aujourd’hui. Il souligne le fort engagement des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers sur le terrain pendant toute la nuit et le courage dont ils ont fait preuve dans des conditions d’interventions parfois très difficiles. Il remercie les maires et les élus qui ont été présents tout au long de la nuit, notamment pour faciliter l’action des services de l’État.