Mort de Nahel : des rassemblements en Savoie et Haute-Savoie contre les violences faites aux élus

Ils étaient entre 100 et 150 sur l'esplanade de la mairie d'Annecy (Haute-Savoie), entre 100 et 200 sous les fenêtres de la mairie de Chambéry (Savoie). Des rassemblements aussi à Cluses, Annemasse etc. L'association des maires de France appelait à se rassembler devant toutes les mairies ce lundi midi. En soutien à tous les élus victimes ces derniers jours d'intimidations, voire de violences , moins d'une semaine après la mort de Nahel, ce jeune tué après un refus d'obtempérer à Nanterre .

Les élus présents applaudis

A Chambéry comme à Annecy, le préfet ainsi que le maire étaient présents. François Astorg a d'ailleurs rappelé être régulièrement menacé sur les réseaux sociaux (depuis l'attaque au couteau d'Annecy ). Il a déjà déposé deux plaintes. Tous étaient accompagnés de certains de leurs adjoints. Mais aussi d'habitants. "C'est inadmissible, martèle Valérie. Non seulement on s'en prend à la fonction, mais aussi à la personne. On devrait plutôt les encourager que de menacer de les tuer". Elle est venue avec une collègue, anciennement élue dans une commune à une trentaine de kilomètres d'Annecy : "On ne se sent plus en sécurité. Là, je suis là, et j'ai envie de l'être, mais je ne suis pas sereine, je regarde autour de moi..."

"On a le droit d'être en colère, mais pas de cette façon"

Les élus, qui ont revêtu leur écharpe tricolore, sont applaudis au cours de la mobilisation. Toute l'assemblée entonne même la Marseillaise. Des paroles très fortes, tout comme la colère des participants : "Ce jeune ne méritait pas de mourir. Mais quand je vois qu'un artiste dit qu'un ange est parti... C'est un gamin de 17 ans, qui n'avait pas le permis, qui conduisait une voiture volée et déjà connu par la police."

"Nous sommes la majorité silencieuse, il serait temps que l'on nous entende, clame une autre dame. Mais nous, nous respectons la loi". Ici, aucun ne cautionne les violences commises ces derniers jours : "On a le droit d'être en colère, mais pas de cette façon. On a le droit de le dire, nous avons la chance de vivre dans une démocratie. De pouvoir nous exprimer" témoigne Josiane. Qui regarde autour d'elle : "Où sont les jeunes ? Il n'y a que trop peu de monde aujourd'hui."