Mort de Nahel : "Aujourd'hui il faut du concret dans les quartiers", estime le maire de Talence

"Il faut que l'on se demande ce qui a été loupé depuis 50 ans". La tension baisse en Gironde , après la mort du jeune Nahel, tué le mardi 27 juin par un policier à Nanterre, en région parisienne. "On a fait du contact et de la médiation, du porte à porte, mais on n'a pas attendu ces violences pour travailler dans les quartiers", explique Emmanuel Sallaberry, le maire de Talence, invité de France Bleu Gironde ce lundi 3 juillet. La commune a été touchée par des dégradations deux jours plus tôt dans le quartier de Thouars.

"Chacun et chacune a sa part de responsabilité"

L'élu évoque "la colère" des habitants, "de la peur et des enfants qui ne dorment plus. Ces gens demandent à vivre en paix depuis des années." Il parle d'un problème de fond et appelle à une prise de conscience des élus : "Chacun et chacune a sa part de responsabilité. Il faut sortir quelque chose de ces émeutes. Je pense aujourd'hui qu'il faut du concret dans les quartiers. Il n'est pas question que l'on puisse se dire 'que l'on passe à autre chose', parce que j'en suis convaincu, ça reviendra."

Pour le maire, il faut "continuer à rénover, à apporter des services publics, remettre des transports publics, de l'humain ou encore des fonctionnaires." Emmanuel Sallaberry regrette la suppression de la police de proximité mise en place en 1998 et abandonnée en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur.

Sur France Bleu Gironde, Emmanuel Sallaberry a également réagi à l' attaque par des émeutiers du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses dans la Val-de-Marne, dans la nuit de samedi à dimanche : "Je suis touché en tant qu'homme, en tant que père. Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque. On confond la fonction et le domicile."