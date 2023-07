Mort de Nahel : Le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, visé par des jets de projectiles

Après la mort de Nahel, des violences ont lieu dans différentes villes de France. Charleville-Mézières n'y échappe pas. Dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, une vingtaine d'élus de la ville ont donc décidé d'aller prêter main forte aux forces de l'ordre et aux pompiers. Boris Ravignon, accompagné de ses adjoints, a sillonné les quartiers de Charleville-Mézières, en voiture, et avec des extincteurs pour éteindre les feux de poubelles et les voitures incendiées.

Boris Ravignon visé par des jets de projectiles

En arrivant sur la Place Bauchard, Boris Ravignon et ses adjoints ont repéré un feu de déchets qui venaient d'être allumé. Le maire de Charleville-Mézières raconte au micro de France Bleu Champagne-Ardenne : "Avec nos extincteurs, on a éteint ce feu. Ce qui n'a pas plus à ceux qui l'ont allumé. Ils ont donc commencé à nous jeter des projectiles dessus."

Les élus ont reculé et sont partis en voiture. Aucun d'eux n'a été blessé. En revanche, la vitre arrière d'une de leur voiture a été brisée par les projectiles : "On a été visé, mais pas atteint", précise Boris Ravignon.

Une plainte déposée

Après cet incident, Boris Ravignon annonce avoir porté plainte : "Je ne connais pas ces jeunes, mais on les a vu de suffisamment près pour pouvoir les identifier. Maintenant, c'est au tour de l'enquête."

A Charleville-Mézières, les flammes d'une voiture incendiée ont causé des dégâts et obligent un cabinet médical à fermer © Radio France - Alexandre Blanc

Si cette vingtaine d'élus est sortie cette nuit, c'est pour "assurer une présence citoyenne et essayer de dissuader", explique le maire de Charleville-Mézières. Plus largement, Boris Ravignon dit avoir constaté que les habitants des quartiers rejettent totalement les violences de ces dernières nuits. "J'espère que tous les moyens seront mis en œuvre pour arrêter les imbéciles qui sortiront dans les prochaines nuits, et les traduire en justice.", termine Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières.