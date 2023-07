Mort de Nahel : les "Grands" du quartier de Caucriauville au Havre font des maraudes pour éviter les violences

"On ne veut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs". Plusieurs quartiers du Havre sont le théâtre de violences depuis la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi. Dans le plus grand avec ses 15.000 habitants, Caucriauville, la soixantaine de membres de l'association Zepelite font des maraudes jours et nuit pour empêcher les plus jeunes de prendre part aux dégradations.

"Les jeunes qui étaient dans la rue en 2005 ont des enfants maintenant et ils ne veulent plus de ça", explique Mohammed Melehi, co-président de l'association Zepelite. Créée en janvier, elle travaille à la réinsertion des jeunes du quartier de Caucriauville. Beaucoup de ses membres ont vécu les émeutes de 2005 suite à la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, Le Havre avait alors connu des épisodes violents et un couvre-feu.

"Leur colère est légitime, mais casser, piller et brûler ça ne sert à rien"

Pour éviter que le chaos ne se reproduise, les membres de Zepelite, les "Grands" comme ils s'appellent, sillonnent les rues du quartier jour et nuit pour discuter avec les jeunes et les empêcher de commettre des dégradations. "Leur colère est légitime, mais casser, piller et brûler ça ne sert à rien", leur rappelle Guillaume Gomis. "En 2005, nous avions la même colère, les mêmes revendications, et les émeutes n'ont rien changé".

"Certains ne se rendent pas compte de ce qu'ils risquent", complète Daouda Niang. Âgé de 37 ans, il reconnaît ses propres erreurs : "je sors de prison, j'ai fait des mauvais choix". "Aujourd'hui, ils ne comprennent pas que c'est surtout leur avenir qu'ils foutent en l'air".

Tous trois font le même constat : "il ne manque qu'une chose dans les quartiers, c'est offrir aux jeunes une perspective". Pour se faire, ils organisent de l'aide au devoir, accompagnent les jeunes dans leurs démarches pour trouver un emploi. Même si l'essentiel de leur travail est réalisé dans les rues de Caucriauville, les membres de l'association espèrent désormais disposer d'un local.