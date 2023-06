Mort de Nahel : nouvelle nuit de tensions et violences dans le Loiret

Des voitures en feu, des pillages dans les commerces, et des centaines de personnes qui font face aux forces de l'ordre. Trois jours après la mort de Nahel, ce jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre, après un refus d'obtempérer, la métropole d'Orléans et Montargis sortent d'une nuit encore très mouvementé. Montargis est encore sous tension.

ⓘ Publicité

" La ville brûle en son centre je suis très inquiet "

Le maire de Montargis, Benoit Digeon, tire un premier bilan. "Dans l'hyper centre-ville, environ 21 vitrines complètement cassées et plus de 50 vitrines très endommagées. 10 véhicules sont brûlés et plus de 50 endommagés. Trois immeubles sont à détruire et un quatrième en cours d'incendie et contamination par le toit."

La mairie a été attaquée et est "bien abîmée" par près de 300 émeutiers selon le maire. "La ville brûle en son centre je suis très inquiet" ajoute Benoit Digeon.

À Orléans aussi, des tensions cette nuit dans différents quartiers. Les forces de l'ordre étaient présentes de 20h30 jusqu'à 3h du matin. Ça s'est notamment passé Place d'arc, près de la gare et dans le quartier de la Source avec des feux de poubelles et affrontements avec la police. À l'Argonne, la mairie de quartier a été dégradée.

Plus d'informations à venir sur France Bleu Orléans. Sur le web et à la radio dès 6 heures.