Mort de Nahel : "On parle avec des actes, pas avec des mots", disent des jeunes de Strasbourg

"Ça aurait pu être nous". À deux pas de la rue Lavoisier, là où ils ont l'habitude de se retrouver, ils sont un peu plus d'une dizaine de jeunes, entre 7 et 18 ans. Ils discutent, en faisant des tours de scooters. Tous se souviennent de leur ressenti, lorsqu'ils ont appris la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, mardi dernier . "De la colère ! Parce que si c'est lui, ça peut nous arriver à nous aussi...", explique l'un d'eux, "on les avait déjà averti en 2005 et ils ont recommencé, du coup nous aussi on a... La nouvelle génération a recommencé", ajoute-t-il en référence aux violences urbaines. Un autre jeune intervient alors pour expliquer la raison de ces tensions : "On parle avec les actes, pas avec les mots".

Ils étaient petits, certains n'étaient même pas nés mais ils ont bien en tête l'historique des évènements de 2005, suite à la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré. Les générations précédentes leur ont transmis ce vécu ainsi que les raisons de la colère et l'embrasement des quartiers populaires, exacerbés lors de la relaxe des deux policiers qui poursuivaient les deux enfants. Dans le groupe, tous acquiescent lorsque l'un d'eux évoque la probabilité que ce soit "un acte raciste" : "Pourquoi le gars qui a attaqué des petits dans un parc , ils ne l'ont pas tué et un petit, juste pour un refus d'obtempérer, il l'ont tué ?", questionne l'un des jeunes, lasse.

Solidaires des "quartiers qui brûlent"

Si eux disent ne pas participer aux affrontements avec les forces de l'ordre, ils ne cachent pas leur "solidarité" avec ce qu'ils appellent "les quartiers qui brûlent", partout en France. Même s'ils ne sont d'accord avec tout : "C*'est vrai que brûler la voiture des gens qui vont au travail c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire mais il y en a qui en profitent*", lâche un jeune, évoquant aussi la probabilité que ce ne soit pas toujours intentionnel : "P**arfois ce n'est pas fait exprès aussi, il y a une poubelle qui crame, une voiture va prendre".

La question des pillages les divisent aussi. Si pour l'un "il y en a qui abusent à casser les magasins pour tout prendre", pour les autres, c'est un acte politique, un moyen de "s'en prendre à l'Etat". Un petit garçon de 8 ans n'est pas d'accord : "Casser la vitrine d'un épicier, c'est pas s'en prendre à l'état, il n'a rien à voir !". Il s'agit pourtant pour certains d'un acte politique, pour faire monter la pression et forcer la justice et l'Etat à condamner le policier responsable de la mort de Nahel, même s'ils n'y croient pas vraiment : "Le policier, il ne va rien lui arriver de toute façon. Il va soit avoir une petite peine, soit tout le monde le défendra, puisque c'est un policier".

Pourtant, certains gardent espoir et veulent faire passer un message : pour que les violences urbaines s'arrêtent, il faut que le policier responsable de la mort de Nahel soit condamné à une lourde peine : "Il faut que le policier soit puni, qu'il pourrisse en prison. Il ne faut pas le laisser en liberté", espèrent-il. Un jeune de la bande à un message à faire passer aux policiers, une piste pour apaiser les tensions : "Il faut se calmer avec ce que vous faites, là on est en colère mais si vous recommencez, ce sera mille fois pire. Et puis vous devriez faire profil bas, avec ce qu'il s'est passé, au lieu de venir nous chercher dans les quartiers."

"Jeanne Barseghian : aucune dégradation ne peut être tolérable"

Au micro de France Bleu Alsace, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian à eu un mot sur les jeunes qui commettent des violences : "Malgré l'émotion, malgré la colère, aucune violence, aucune dégradation peut-être tolérable", ils "se mettent en danger, mettent en danger les personnes de leur entourage, dégradent leur propre quartier, leur propre ville". L'élue tient aussi à rappeler que tous les jeunes ne sont pas des "fauteurs de troubles" : "J*'ai vu beaucoup de jeunes surtout choqués par ce qu'il s'est passé, qui sont dans l'émotion et dans la colère parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés*".

