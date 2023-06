Mort de Nahel : transports à l'arrêt, couvre-feux, événements annulés, les mesures pour éviter les émeutes

Au troisième jour de violences urbaines en France, après la mort d'un jeune de 17 ans à Nanterre, tué pas un tir de police, le gouvernement a demandé l'arrêt des bus et des tramways à partir de 21 heures sur tout le territoire et l'annulation des grands événements. Certaines communes ont décidé d'instaurer un couvre-feu.

Pas de bus ni de tram après 21 heures

Le ministère de l'Intérieur a ordonné aux préfets d'interrompre bus et tramways sur tout le territoire à partir de 21 heures ce vendredi soir, afin de limiter la propagation des émeutes qui visent aussi les infrastructures de transport.

Des décisions de fermeture de réseaux de transports avaient déjà été prises un peu partout en France tout au long de la journée, comme à Paris où les métros continueront eux à circuler aux horaires habituels. À Marseille, tout le réseau sera mis à l'arrêt dès 19 heures, métro compris. Dès le milieu d'après-midi, Bordeaux, Grenoble ou Pau annonçaient la fin du service des bus et tramways pour 21 heures.

"Nous souhaitons que le service public reprenne (...) mais nous ferons toujours primer la sécurité des agents et des passagers", a résumé vendredi matin le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, alors qu'il visitait un site de la RATP attaqué à coups de cocktails Molotov la veille à Aubervilliers.

De nombreux événements annulés

Parmi les mesures décidées lors de la cellule interministérielle de crise qui s'est réunie en milieu de journée au ministère de l'Intérieur, Matignon a annoncé que des "événements de grande ampleur mobilisant des effectifs et pouvant présenter des risques d'ordre public en fonction des situations locales" seraient annulés.

Plus tôt, France Bleu Paris a appris l'annulation des deux concerts de Mylène Farmer au Stade de France, ces vendredi et samedi soir. La dernière soirée du festival Fnac Live Paris prévue ce vendredi soir sur le parvis de l'Hôtel de Ville est aussi annulée, annonce la Fnac.

Ailleurs en Île-de-France, de nombreuses fêtes de fin d'année et kermesses ont été annulées en dernière minute dans les écoles, collèges ou lycées, après des consignes des services locaux de l'Éducation nationale pour éviter des rassemblements en soirée aux abords des établissements.

À Metz, le festival des arts numériques Constellations est annulé pour la soirée, rapporte France Bleu Lorraine Nord. Barrière Enghien Jazz Festival annonce dans une communiqué l'annulation de ses concerts, ces samedi et dimanche, à Enghien-les-Bains dans le Val-d'Oise.

Manifestations interdites et couvre-feux

Les préfectures de plusieurs grandes villes, comme Marseille , Lyon, Bordeaux, Montpellier ou Toulouse ont interdit vendredi toute manifestation dans les centres-villes, alors que des appels à des rassemblements vendredi à 20h00 dans 18 grandes villes "contre le racisme, les crimes et les violences policières" sont largement relayés sur les réseaux sociaux depuis deux jours. Dans la Loire , l'arrêté d'interdiction concerne tout le département, selon la préfecture.

Le ministre de l'Intérieur a réclamé également la "prise systématique d'arrêtés d'interdiction de vente et de transport" de mortiers d'artifice, de bidon d'essence, d'acides et de produits inflammables et chimiques. La préfecture de la Mayenne a également interdit la vente de carburant à emporter, alors que de nombreux bâtiments et mobiliers urbains ont été incendiés .

À Colmar, un couvre-feu est instauré pour les mineurs non accompagnés, entre 21h et 5h, ainsi qu'à Mulhouse pour les trois prochaines soirées. Même chose à Tours, Amboise , Beauvais et Châteauroux , entre 22h et 6h, et Montbéliard de 21h à 6h. À Amiens , un couvre-feu est instauré tout le week-end pour les mineurs de moins de 16 ans. Le maire de Châlon-sur-Saône instaure un couvre-feu de 22h à 6h . En région parisienne, Rosny-sous-Bois et Asnières-sur-Seine rejoignent la liste des communes concernées par des couvre-feux en Ile-de-France ce vendredi soir. Le couvre-feu s'applique de 22h à 4h à Rosny, celui d'Asnières de 22h à 6h jusqu'à mardi. À Niort, les rassemblements à certains endroits du centre-ville sont également interdits .

À Lille en revanche, la maire Martine Aubry s'est dite défavorable à la mise en place d'un couvre-feu . "Un couvre-feu, ça veut dire 'vous ne sortez pas'. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'empêcher ces jeunes de sortir ?", s'interroge l'édile, qui ne voudrait pas que cette décision soit prise comme une provocation et entraine davantage de violences.