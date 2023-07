Mort de Nahel : troisième nuit de violence urbaines à Amiens

Une nouvelle nuit émaillée de tension, entre vendredi et samedi à Amiens. Les violences urbaines se sont principalement centrées dans le Sud-Est d'Amiens et dans le quartier d'Etouvie, au nord de la ville, malgré le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans . Un hélicoptère a survolé la ville durant plusieurs heures. Des vidéos, postées sur les réseaux sociaux, font état de violents affrontements avec les forces de l'ordre et de nombreux tirs de mortiers d'artifice.

ⓘ Publicité

Selon la préfecture le calme à été rétabli aux alentours de 2 heures du matin dans le quartier Sud-Est d'Amiens. Des tensions ont aussi éclaté à Abbeville, selon la préfecture, avec intervention d'un hélicoptère de la gendarmerie.