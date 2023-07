Mort de Nahel : un couvre feu du 2 au 31 juillet pour les mineurs de moins de 16 ans à Darnétal

C'est la première restriction de ce type décidée en Seine-Maritime suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre mardi dernier par un policier lors d'un contrôle routier.

Le maire de Darnétal, Christian Lecerf, a décidé d'instaurer un couvre-feu sur une partie de la commune. A partir de ce dimanche 2 juillet, et jusqu'au 31 juillet 6h du matin, tout mineur de moins de 16 ans ne pourra pas circuler de 21h à 6h du matin sans "être accompagnés de l'un de ses parents ou d'un représentant légal."

Des violences depuis la mort de Nahel

Dans un communiqué, la mairie explique que depuis la mort de Nahel, "la commune subit depuis la nuit du 29 au 30 juin des violences urbaines." Elle évoque "des agressions sur agents dépositaires de l'autorité publique, des dégradations de bâtiments publics et privés, des dégradations et pillages de commerces" mais aussi des "incendies de biens et de poubelles." La commune précise que "des mineurs de moins de 16 ans sont associés à ces évènements", que "cela représente un risque pour leur sécurité, celles des personnes et des biens."'

Une partie de la commune est concernée, il s'agit de la partie hachurée ci-dessous :