Mort de Nahel : une cagnotte en ligne lancée après la dégradation d'une école maternelle à Lormont

Plus de 3 000 euros ont déjà été récoltés. Une cagnotte en ligne a été lancée par l'équipe enseignante après la dégradation de l'école maternelle Condorcet à Lormont dans la nuit du jeudi 29 juin, deux jours après la mort du jeune Nahel en région parisienne. L'établissement a été lourdement touché.

"La totalité de la salle de motricité, avec tout son matériel pédagogique et les jeux de récréation des enfants - récoltés et/ou achetés par l'école sur plus de 10 ans - , est partie en fumée. De même, toutes les classes de cette école ont été infestées par les fumées toxiques et la quasi-totalité du matériel risque d’être jeté", détaille la mairie sur sa page Facebook.

Cette cagnotte vise à permettre aux six enseignantes de disposer du matériel nécessaire pour accueillir les élèves à la rentrée de septembre. "La municipalité de Lormont doit déjà faire face à de nombreux dégâts sur sa commune et ne pourra pas investir la somme minimale", selon l'annonce publiée sur le site internet Leetchi .