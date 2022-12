Mort de Pelé - "Pour moi c'était le bon Dieu", l'ancien gardien de l'OM Georges Carnus a joué contre Pelé

C'est LE meilleur souvenir de sa carrière de footballeur. Et pourtant c'est une défaite mais une défaite pas comme les autres pour Georges Carnus. L'ancien gardien de l'OM (1971-1974) aujourd'hui âgé de 82 ans garde encore en mémoire un match avec l'Equipe de France contre le Brésil et Pelé. C'était le 28 avril 1963. France - Brésil, un match amical, gagné par le Brésil 3/2 3 buts de Pelé, encaissés donc par Georges Carnus mais c'était une fierté pour lui d'avoir eu à affronter le Roi Pelé : "je reconnais quand même que je me suis posé un tas de questions avant de dire ça me fait plaisir de jouer contre le Brésil, je me disais pourvu que j'en prenne pas 4 ou 5 de buts. Pour moi c'était le bon Dieu"

"C'est impossible de trouver un joueur aussi fort que lui"

Comment ne pas trembler dans les buts quand Pelé s'approchait avec le ballon ? "J'étais impressionné, je restais concentré mais j'étais impressionné" reconnait Georges Carnus, "il courait vite, il frappait fort et il sautait haut, pour moi il n'y avait pas de meilleur joueur au monde que lui. Il n'y a que lui et c'est pas demain la veille qu'on trouvera un aussi bon joueur".