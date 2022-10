Mort de Pierre Soulages : Les habitants de Rodez et connaisseurs du musée Soulages évoquent l'artiste

L'artiste peintre et graveur Pierre Soulages, originaire de Rodez en Aveyron, est mort à l'âge de 102 ans ce mercredi 26 octobre. Il était né à Rodez en 1919. Le Musée Pierre Soulages de Rodez a été inauguré en mai 2014 et regroupe la plus grande collection au monde de l'artiste, avec plus de 500 œuvres. Il a réalisé en 1994 les verrières de l'abbatiale Sainte-Foye de Conques en Aveyron, une commande publique. A deux pas du musée qui porte son nom à Rodez, se trouve la rue Combarel où Pierre Soulages est né. Une rose blanche a été déposée pour rendre hommage à l'enfant du pays.

ⓘ Publicité

Admiration pour l'œuvre et la longévité de l'artiste

Hélène et Françoise ruthénoises, sont touchées par la mort du peintre, "c'était un grand monsieur qui était fidèle à Rodez, qui avait légué beaucoup d'œuvres. Il disait que l'œuvre qui le rendait le plus fier était toujours celle qu'il était en train de faire, qu'il ne dépeignait pas, il peignait."Les habitants de Rodezdécrivent la beauté des vitraux de l'abbatiale de Conques, réalisés par Pierre Soualges avec l'aide d'un maître-verrier toulousain "une merveille, ça a apporté un éclairage dans la basilique, une clarté formidable." Quant à sa passion pour la couleur noire, "c'est spécial" pour de nombreux visiteurs qui sortent du musée Soulages, "il faut être imaginatif mais quand on visite avec un guide, qu'on se fait expliquer le travail de l'artiste, tout s'éclaire. Les différentes nuances de noir, la luminosité qui s'en dégage selon l'angle de vue."

"Le plus bel hommage qu'on peut lui rendre est de continuer à faire vivre le musée"

Benoît Decron, directeur et conservateur en chef du patrimoine au musée Soulages de Rodez exprime sa peine. Il a suivi le projet du musée depuis 2009, et pour lui, la mort de Pierre Soulages "c'est une page qui se tourne".

"travailler avec un artiste de son vivant, un artiste agissant, qui était encore il y a quelques semaines dans son atelier, c'est une grande chance."

Pour lui, le plus bel hommage est de continuer à développer le musée, qui depuis 2014 a accueilli un million 200 000 visiteurs. "Ce musée est La preuve que le grand public peut s'intéresser à l'art informel. On a un public très diversifié : des enfants, des adultes, des séniors, on transmet de la curiosité, de la culture, de la connaissance."

Pierre Soulages avait de l'affection pour Rodez, l'Aveyron, où il était né, "mais il disait aussi qu'il était né dans la peinture" raconte Benoît Decron. "Il était un peu autodidacte, il s'es formé seul, en lisant des livres, avec ses propres maîtres, très indépendant, il n'aimait pas être embrigadé dans des mouvements et dès 1946 il a commencé à vendre ses œuvres." Pierre Soulages avait participé activement à la vie artistique de son temps : "il était le dernier à pouvoir parler au débotté de Hartung, De Staël , Poliakoff, Rothko, Klein et plus récemment Léger."

Son œuvre commence en 1947-48 avec les peintures au brou de noix dont le musée de Rodez conserve un ensemble majeur, et s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. Le musée veut lui rendre un hommage prochainement : "il n'aurait pas aimé qu'on se lamente, il parlait d'avenir, il était intéressé par la nouveauté et les projets".