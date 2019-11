Mort de Raymond Poulidor : "J'ai perdu mon deuxième papa" dit Bernard Vallet

L'ancien champion cycliste Drômois, Bernard Vallet à démarré sa carrière dans l'équipe de Raymond Poulidor et partagé sa chambre les soirs de course avec lui pendant 2 ans. Ce mercredi il perd plus qu'un ami, c'est son papa de Vélo qui disparaît.