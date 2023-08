Mort de Ready Cash : un étalon hors du commun, au cœur d'une lignée de champions

Depuis l'annonce du haras de Bouttemont, tôt ce mercredi matin, les réactions et hommages se succèdent. "Il était tout simplement le meilleur", résume Thierry Duvaldestin , l'ancien entraîneur de Ready Cash. Ce cheval d'origine mayennaise élevé en Normandie, est mort dans la nuit de mardi à mercredi, après une crise de colique. Le double vainqueur du Prix d'Amérique avait 18 ans.

Un crack sur les pistes, devenu un crack étalon

Ready Cash laisse derrière lui un palmarès immense : une quarantaine de courses gagnées, dont le prestigieux Prix d'Amérique deux fois, en 2011 et 2012. Sur l'ensemble de sa carrière, il a totalisé 4 300 000 euros de gains, ce qui en fait le deuxième trotteur français de l'histoire en termes de gains. Mais ce véritable phénomène sur les pistes est également rapidement devenu un crack étalon. "C'est unique dans l'histoire du trot. Il est entré dans la légende du trot mondial", peut-on lire sur le site internet du Haras de Bouttemont .

Ready Cash est effectivement au cœur d'une lignée de champions, depuis 10 ans. Il est le père de trois des cinq derniers vainqueurs du Prix d'Amérique : Bold Eagle (2016, 2017), Readly Express (2018), et Face Time Bourbon (2020, 2021). Des noms qui parlent déjà, mais aussi d'autres qui sont prometteurs, comme l'Ornaise Flamme du Goutier, dernière vainqueure du Prix du Cornulier, l'équivalent en trot monté du Prix d'Amérique ; ou encore Brillantissime, Charly du Noyer et Bird Parker, cracks des écuries de Bouttemont.

Bold Eagle, fils de Ready Cash, au Grand Prix d'Amérique en 2019. © AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Les éleveurs venaient du monde entier pour une saillie avec Ready Cash, dont le montant pouvait aller jusqu'à 40.000 euros selon les spécialistes. On trouve des champions, descendants de Ready Cash, "en Suède, en Norvège, en Italie, en Allemagne, au Danemark, en Suisse, en Russie, en Australie, mais aussi deux champions aux Etats-Unis", selon le Haras de Bouttemont. Les descendants de ce crack ont déjà rapporté plus de 65 000 000 € de gains.

Mais alors, comment expliquer que ce grand champion des courses est également devenu un géniteur d'autres grands champions ? "C'est un cercle vertueux", répond Arnaud Evain, le directeur de GFE, Groupe France Elevage, un organisme spécialisé dans les sélections et la génétique de chevaux de compétition. "Le cheval, par ses résultats, attire les juments. Et s'il produit des chevaux qui ensuite gagnent dans le sport, il devient un étalon très recherché. Mais on peut aussi avoir des chevaux qui ont réussi moyennement dans le sport, mais dont les produits sont très bons", poursuit-il.

De nombreuses réactions

Dans les bars PMU du Calvados, la mort de Ready Cash était souvent le sujet de discussion ce mercredi matin. "C'était un crack. Évidemment, sa disparition marque le monde du trot. Il était, non seulement, un bon cheval en course, mais aussi un reproducteur hors normes. C'est très rare. Il a fait pas mal de très bons poulains. C'est une grosse perte", réagit François, gérant du bar PMU de Cagny, près de Caen. "Je l'admirais beaucoup. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois, c'était un champion, il était connu de partout", poursuit Valérie, propriétaire du bar de Saint-Laurent-du-Mont, dans le Pays d'Auge.

Valérie, gérante du bar "Les Trois Rois" à Saint-Laurent-du-Mont, près d'une photo de Ready Cash, accrochée derrière le comptoir. © Radio France - Léa Dubost

"Légende", "phénomène", "idole", "artiste", "champion". Les mots sont nombreux pour qualifier Ready Cash ce mercredi, sur le réseau social X (ex Twitter). Une chose est sûre, son nom n'est pas prêt d'être oublié.