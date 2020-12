L'ancien président de la République, mort mercredi soir à l'âge de 94 ans, avait fait deux passages remarqués dans la Drôme : en 1974 pour la campagne présidentielle et en 1977 pour expliquer l'importance de la filière nucléaire.

VIDEO | Les visites de Valéry Giscard d'Estaing à Valence et à Pierrelatte

Après plusieurs hospitalisations ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, Valéry Giscard d'Estaing a succombé à la Covid-19 mercredi soir. L'ancien président de la République s'est éteint dans sa maison du Loir-et-cher. Européen convaincu, il restera de son bilan l'abaissement de la majorité à 18 ans, le droit à l'IVG, la création d'un secrétariat d'Etat à la condition féminine, le divorce par consentement mutuel. VGE, c'est aussi deux chocs pétroliers, et un scandale, celui des diamants de Bokassa.

Le meeting de campagne à Valence en 1974

En campagne électorale pour le second tour de l'élection présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing était venu en meeting à Valence le 14 mai 1974. Devant 10.000 personnes, il avait attaqué son rival François Mitterand :

Valéry Giscard d'Estaing, un président pro-nucléaire à Pierrelatte en 1977

Trois ans plus tard, le 29 juillet 1977, accueilli par le maire de Pierrelatte, Jean Mouton, et le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux Marcel Gony, VGE, alors président, avait visité du site nucléaire du Tricastin et expliqué, dans un long discours, les principes de sa politique énergétique :