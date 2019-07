Mort de Vincent Lambert : "C'est vraiment un soulagement" réagit son neveu, François Lambert

François Lambert a pris la parole ce jeudi matin suite à l'annonce de la mort de son oncle, Vincent Lambert, au CHU de Reims, après plus de dix ans dans un état végétatif. Il se dit soulagé et espère que "l'affaire Vincent Lambert s'arrête aujourd'hui".

"C'est pas triste, ça remet les choses dans l'ordre" : ce sont les mots de François Lambert, neveu de Vincent Lambert, ce jeudi. Il a tenu une conférence de presse à Paris quelques heures après le décès de son oncle au CHU de Reims. Vincent Lambert, 42 ans, était dans un état végétatif depuis près de onze ans, suite à un accident de la route.

"Pour moi l’affaire Vincent Lambert se termine aujourd’hui et après il y aura l’enterrement et ce sera un moment fort et intime. Ce n’est pas une libération, c’est vraiment un soulagement." - François Lambert

Et François Lambert n'a pas caché son soulagement : "C'est ce qu'on attendait depuis des années, on était prêts depuis des années. Le rationnel reprend le dessus. Il a pu partir dans les meilleurs conditions actuelles.". Il souhaite maintenant que "l'affaire Vincent Lambert s'arrête et que la suite reste intime."

à lire aussi Mort de Vincent Lambert : comprendre cette affaire au cœur du débat sur la fin de vie

Indispensable d'écrire ses directives anticipées selon Alain Claeys

Depuis l'annonce de la mort de Vincent Lambert, de nombreuses personnalités ont réagit, et notamment Alain Caleys, co-auteur de la loi Leonetti sur la fin de vie : "Il est indispensable que nos concitoyens prennent conscience qu'il est nécessaire d'écrire ses directives anticipées avec son médecin traitant, de désigner une personne de confiance pour éviter que la famille se retrouve dans une situation difficile".

Pour le président du forum européen de la bioéthique, l'affaire Vincent Lambert "laisse la trace d'une souffrance infinie". Selon Israël Nisand, "personne n’aurait envie de rester 10 ans dans une incapacité de communiquer et de dire quoique ce soit et de percevoir quoique ce soit. C’est un arrière-goût un peu difficile de sentir que les structures et les lois dont nous disposons dans notre pays peut conduire à un fiasco".