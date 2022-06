Mort de Yves Coppens : les réactions en Dordogne après la disparition du paléontologue

"C'est beaucoup de tristesse, témoigne Thierry Félix, le président des amis de Lascaux. Yves Coppens, c'est une longue vie au service de l'archéologie, de la préhistoire et de l'humanité". Yves Coppens, _l'_un des plus grands spécialistes français de l'évolution humaine est mort ce mercredi 22 juin à l'âge de 87 ans, a annoncé son éditrice sur Twitter. Ancien directeur du Muséum d'Histoire naturelle à Paris, titulaire de la chaire de paléontologie et préhistoire au collège de France, il est surtout connu pour avoir participé à la découverte de la célèbre australopithèque Lucy en 1974.

Président du comité scientifique de la grotte de Lascaux

Yves Coppens s'était beaucoup impliqué en Périgord, berceau de la préhistoire. Il avait notamment dirigé le comité scientifique de la grotte de Lascaux à Montignac. En 2020, il était venu pour célébrer le 80ème anniversaire de la découverte de la grotte. Au micro de France Bleu Périgord, il avait raconté sa rencontre avec celle qu'on surnomme "la chapelle sixtine de la préhistoire".

Yves Coppens et sa première rencontre avec Lascaux. Copier

Le paléontologue est aussi venu en Dordogne à plusieurs reprises pour donner des conférences comme en en juin 2019, au musée de la préhistoire aux Eyzies pour une conférence à l'occasion des Journées de l'archéologie.

"Ca a été mon professeur quand j'ai fait ma thèse. Il est beaucoup venu en Périgord, il connaissait bien notre territoire. Il a été celui qui a permis de travailler sur les soucis que pouvait avoir la grotte. Il a réuni les spécialistes qui ont donné une stabilité à Lascaux", ajoute Thierry Félix.

Lors de la venue d'Yves Coppens en 2020, le paléontologue a expliqué sur France Bleu Périgord pour la grotte de Lascaux est exceptionnelle :