Mort du Breton Edgard Tupët-Thomé, un des quatre derniers compagnons de la Libération

Edgard Tupët-Thomé et son épouse, lors d'une commémoration en 2010 pour la libération de Landerneau.

Ils ne sont plus que trois compagnons de la Libération, Daniel Cordier, Hubert Germain et Pierre Simonet, sur les 1.038 que le général de Gaulle avait distingué pour leur engagement au sein de la France libre sous l'occupation allemande. Mercredi, Edgard Tupët-Thomé est mort à l'âge de 100 ans. Breton d'adoption, il avait résidé plus de 50 ans à Binic.

Edgard Tupët-Thomé était parachutiste au sein des Forces françaises libres. Il avait débuté par des études de théologie, avant de s'engager dans l'armée en 1938. Il a été fait prisonnier, mais s'était échappé lors de son transfert vers l'Allemagne. Il avait tenté en vain de rejoindre les Forces françaises libres au lendemain de l'Armistice, avant de se retourner vers la Résistance intérieure (avec Roger Warin). Il était chargé de repérer des terrains d'atterrissage clandestins, il devient l'un des cinq premiers engagés militaires secrets des FFL en France.

Sous le pseudonyme de Thomé, il avait été dépêché en Grande-Bretagne en 1941, affecté à l'Etat-major de de Gaulle, il avait ensuite suivi la formation de parachutiste. Il avait été parachuté en décembre 1941 dans la région de Châteauroux, où il s'était blessé à la tête lors de l'atterrissage. Il avait alors été renvoyé en 1942 en Angleterre avant de rejoindre le détachement d'instructeurs commando de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Attaque de la Kommandantur de la région de Daoulas, Libération de Landerneau

Dès 1944, il est affecté à des missions à haut risque en Hollande, dans le Jura et en Bretagne, avec le troisième régiment de chasseurs parachutistes (RCP), intégré au Special Air Service (SAS) britannique.

Sa première mission le conduira à Daoulas, dans le Finistère. Avec sa section de 12 hommes, il avait attaqué la Kommandantur de la région, près de Brest, 60 soldats allemands. C'est un succès, 12 morts chez les Allemands, une quarantaine de prisonniers. Il avait participé ensuite à la libération de Landerneau.

Il avait démissionné de l'armée en 1945, avant de partir pour le Canada puis de revenir en France en 1955 pour travailler chez Singer, dans un laboratoire pharmaceutique, et chez Panhard, le constructeur automobile.

Il avait raconté ses souvenirs dans le livre "Special Air Service. L'épopée d'un parachutiste en zone occupée" (ed. Grasset). Il avait résidé, jusqu'à ces dernières années, à Binic. Son épouse Geneviève était morte en 2018.