Émouvante cérémonie militaire ce mercredi matin sur le site de la gendarmerie de bayonne en mémoire du colonel Arnaud Beltrame tué vendredi dernier lors d'une attaque djihadiste à trèbes dans l'Aude.Militaires, policiers et élus étaient réunis pour rendre hommage à un " héro" national.

Bayonne, France

C'est une cérémonie tout en retenue qui s'est déroulée ce mercredi matin sur le site bayonnais de la compagnie de gendarmerie. Court, sombre et émouvant, l'hommage au Colonel Arnaud Beltrame a réuni des détachements de l'ensemble des militaires et policiers du Pays basque ainsi que des élus de Bayonne et Anglet.

Le colonel Arnaud Beltrame est un exemple pour l'ensemble des militaires mais aussi un exemple pour l'ensemble des citoyens." (Capitaine Pascal Simon)

C'est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bayonne qui a lu l'oraison funèbre. Pour le capitaine Pascal Simon: " Le colonel Arnaud Beltrame est un exemple pour l'ensemble des militaires mais aussi un exemple pour l'ensemble des citoyens. Nous vivons actuellement une époque difficile, nous devons lutter quotidiennement face au terrorisme et son exemple restera à jamais gravé dans nos mémoires."

Drapeau en berne

Sous le soleil revenu, les couleurs ont été levées puis le drapeau tricolore a été mis en berne au moment où était lancé la sonnerie aux morts. En grande tenue le Sous Préfet de Bayonne Hervé Jonathan était entouré du maire de Bayonne Jean René Etchagaray , le maire d'Anglet Claude Olive et les magistrats du Palais de Justice de Bayonne.