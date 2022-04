Mort du comédien Michel Bouquet : le "roi" du théâtre français avait joué et tourné en Dordogne

C'était en 2013 à Monpazier, sur la place des Cornières. Michel Bouquet, 87 ans à l'époque, joue "Le roi se meurt" d'Eugène Ionesco. Il est la tête d'affiche du festival de l'Eté musical en Bergerac, pour jouer son rôle fétiche. Il l'a joué quelque 800 fois en vingt ans, sur toutes les scènes de France, et donc en Dordogne. Le comédien, monstre sacré du théâtre français, s'est éteint ce mercredi à l'âge de 96 ans selon l'Agence France Presse.

"C'était très spécial", se souvient Marc Chisson, l'organisateur de l'Eté musical, qui avait passé un peu de temps avec l'acteur après le spectacle à Monpazier : "Il s'était baladé dans la région, il est resté se reposer, et on avait passé la soirée ensemble, s'intéressant à tout. On avait convenu qu'il revienne très vite, et aujourd'hui je regrette, parce qu'il est parti, et je ne le verrai plus".

Javert dans "Les Misérables" tourné à Sarlat

En Dordogne, on se rappellera également son rôle dans "Les Misérables" de Robert Hossein, sorti en 1982. Il y jouait le rôle du policier Javert, au côté de Lino Ventura. Sur le grand écran, il a également été un étonnant Mitterrand au soir de sa vie dans "Le Promeneur du Champs-de-Mars" de Robert Guédiguian en 2004.

Tour à tour apprenti pâtissier, mécanicien dentiste, manutentionnaire durant sa jeunesse, Michel Bouquet avait commencé sa carrière en 1944, et deviendra vite compagnon de Jean Anouilh puis de Jean Vilar. A partir de 1947, on le retrouve aussi au générique de nombreux films mais il devra attendre les années 1960 pour atteindre la notoriété.