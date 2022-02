Mort du jeune Loïc en Dordogne : les joueurs du club de Coulounieix-Chamiers lui rendent hommage

Tous les joueurs sont rentrés sur la pelouse vêtus d'un maillot vert et blanc avec écrit en grosse lettres : "Loïc". Les footballeurs du club de Coulounieix-Chamiers ont souhaité rendre hommage au jeune homme de 22 ans, retrouvé mort ce vendredi à Chancelade. Loïc a joué dix ans au football, notamment à l'entente Marsac-Chancelade. Il a également pris une licence à Coulounieix-Chamiers en 2019. Face à la tribune, juste avant le coup d'envoi du match contre Brantôme ce samedi soir, tous les joueurs ont applaudi, en cœur, pendant une minute. "C'était important de marquer le coup, confie Benjamin Orteil, joueur au club et éducateur. Loïc était un bon ami d'enfance, on a joué de nombreuses années ensemble au foot, lui rendre hommage dans un club où il a joué c'est important pour moi. C'est très symbolique pour nous tous et j'espère pour la famille."

Des maillots floqués à son nom et une minute d'applaudissement

Les joueurs en ont discuté dès qu'ils ont appris le décès du jeune homme. "C'était un choc pour tout le monde", poursuit Benjamin, son tee-shirt vert et blanc sur le dos. Avec l'aide d'amis du club, il a obtenu trente tee-shirts vert et blanc floqués au nom de Loïc en une seule matinée. Et l'hommage ne va pas s'arrêter là, ce dimanche les équipes féminines et masculines porteront aussi le maillot au nom de l'ancien joueur du club.

Benjamin Orteil a joué au football avec Loïc, il a voulu lui rendre hommage sur la pelouse de son ancien club. © Radio France - Lise Roos-Weil

On pense tous à lui, il y a de l'incompréhension, de la tristesse pour sa famille.

"Ca ne devrait pas arriver en 2022 ce genre de choses, soupire Kevin, qui a joué deux ans au footsal avec Loïc. On pense tous à lui, il y a de l'incompréhension, de la tristesse pour sa famille." Kevin se souvient d'un camarade souriant, heureux et qui aidait tout le monde. "Vous savez pour qui on joue ce soir" lancent les joueurs avant le coup d'envoi du match.