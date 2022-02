Mort du maire de Rezé : "Il avait toujours un petit mot gentil", l'émotion des habitants

La nouvelle du suicide du maire de Rezé s'est vite répandue à travers la ville vendredi matin. Sur le marché de la place du 8 mai, les habitants étaient sous le choc et saluent un maire à l'écoute de ses administrés.

Après la découverte du corps d’Hervé Neau ce matin à l’Hôtel de ville de Rezé, l’émotion était grande chez les Rezéens. Âgé de 58 ans, Hervé Neau était maire de la ville depuis juillet 2020.

Sur le marché hebdomadaire du vendredi qui se tient place du 8 mai, la nouvelle circule vite et suscite une grande émotion. Avant d’être élu, il était directeur de l’école élémentaire du Chêne Creux et c’est dans ce rôle que Sylvie l’a connu. Elle a appris la nouvelle au réveil ce vendredi matin. « Mon fils l’a eu comme maître et j’ai été très affectée par cette annonce, je n’arrête pas d’y penser », confie la Rezéenne.

Hervé Neau était un maire qui, selon elle, était proche de ses administrés. « On le voyait souvent sur les marchés, il avait toujours un petit mot gentil pour nous », se rappelle Sylvie. Elle décrit un homme « très intègre et honnête » et se dit « assommée » par la nouvelle.

Ils se souviennent de l'instituteur

L’émotion est vive aussi pour Isabelle, « hyper choquée ». Ses enfants ont eu Hervé Neau comme instituteur. « C’était quelqu’un qui compte beaucoup dans la vie des Rezéens pour son rôle et son engagement quand il était directeur de l’école du Chêne Creux ».

Même pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas c’est un choc, « je n’ai pas souvent eu l’occasion de le croiser mais c’est une bien triste nouvelle pour Rezé », estime Jacques.

A l’Hôtel de Ville, les drapeaux sont en berne suite à l’annonce du décès d’Hervé Neau. La mairie restera fermée au public jusque lundi.