Montpellier, Sète : les attaches héraultaises de Pierre Soulages, mort à 102 ans

La mort du peintre et graveur, Pierre Soulages a suscité beaucoup de réactions dans l'Hérault. L'artiste vivait à Sète depuis plusieurs années avec sa femme Colette Llaurens. Il est mort à 102 ans ce mardi 25 octobre. L'homme était notamment célèbre pour ses études sur les reflets de la couleur noire, qu'il appelait "outrenoir".

De fortes attaches avec l'Hérault

Bien que natif de Rodez (Aveyron), le peintre de l'outrenoir avait de fortes attaches avec le département de l'Hérault. Surtout avec Sète et Montpellier. À Montpellier, il a étudié à l'école des Beaux-Arts qu'il a préférée à celle de Paris. Et c'est aux Beaux-Arts qu'il a rencontré Colette Llaurens. Entre eux, c'est le coup de foudre. Il a épousé cette Sétoise un an après, chez elle, le 24 octobre 1942. Ce lundi 24 octobre, c'était leurs noces de chêne, 80 ans de mariage.

Depuis plusieurs années, le couple vivait sur le Mont Saint-Clair face à la Méditerranée, dans leur maison-atelier qu'ils se sont faite construire à la fin des années 50. Et non loin de là, les Soulages ont acheté une concession au cimetière marin.

En mars 2018, Emmanuel et Brigitte Macron ont rendu visite au couple pour un déjeuner privé. François Commeinhes, le maire de Sète les a rejoints pour le café.

Pierre Soulages a également été proche de Georges Frêche. Ce dernier, quand il était maire a proposé à l'artiste de lui consacrer un musée à Montpellier. Le peintre a décliné la proposition et a laissé entendre qu'il préférait voir ses œuvres rejoindre une collection existante. Ce sera le cas au musée Fabre. Aujourd'hui, il y a 34 toiles emblématiques exposées dans 2 salles dédiées.

"On avait l'impression que Soulages était immortel, c'était une force de la nature et là, il nous a quittés"— Michel Hilaire, le directeur du musée Fabre à Montpellier.

Apprendre le décès de l'artiste, ça a été un choc pour Michel Hilaire, le directeur du musée Fabre à Montpellier. "Nous avons eu une très grande émotion. C'est un des plus grands peintres français d'abord et c'était aussi un ami que j'ai beaucoup côtoyé. On avait l'impression que Soulages était immortel, c'était une force de la nature et là, il nous a quittés."

Le directeur du musée se souvient de Pierre Soulages comme "un artiste qui était d'abord une force de la nature. Il avait une très grande bonhommie, une très grande tendresse, une très grande simplicité aussi. C'était quelqu'un qui était très abordable. On pouvait passer des heures avec lui de façon très simple, conviviale. On avait l'impression d'être avec un membre de sa famille.__"

"Découvrir ses œuvres au musée Fabre, c'est toujours un moment d'émotion"— Michaël Delafosse, maire de Montpellier

Michael Delafosse, le maire de Montpellier, s'est ému de la mort de l'artiste. "Découvrir ses œuvres au musée Fabre, c'est toujours un moment d'émotion." Comme maire, il est allé lui rendre visite dans sa maison à Sète, dans son atelier. "On a pu converser pendant près d'une heure tous les trois avec Colette. Il m'a raconté qu'un jour, il a rencontré le général de Gaulle. Puis que De Gaulle lui a demandé comment allait la peinture. Et Pierre Soulages lui a répondu qu'elle allait mal. De Gaulle a répondu qu'André Malraux allait donc s'occuper de cela. Et on connaît ensuite le choix de l'ancien ministre de la Culture pour soutenir partout en France les musées des Beaux-Arts."

"Il avait trouvé en île singulière son havre de paix, lumineux et un « horizon vide », nécessaire à sa création" — la mairie de Sète

La mairie de Sète a réagi à la mort de Pierre Soulages dans un communiqué de presse. "Il avait trouvé en île singulière son havre de paix, lumineux et un « horizon vide », nécessaire à sa création. C’est au milieu des trois incontestables déités si chères à Paul Valéry, à savoir la mer, le ciel et le soleil que Pierre Soulages a consacré sa vie à l’étude de la lumière secrète venue du noir. Un outre noir dont il a fait sa signature et dont les tableaux ornent les salles des plus grands musées du monde. "

La commune rappelle que l'artiste vivait à Sète depuis des années avec sa femme. "__Amoureux de l’art de vivre sétois, il n’était pas rare de croiser l’homme en noir au détour d’un étal des halles. Mais ces dernières années, le peintre se faisait plus discret, vivant à l’ombre de son pin parasol. Aujourd’hui, le monde perd un immense artiste et la ville de Sète un de ses plus illustres citoyens. La Ville et les Sétois lui sont reconnaissants de les avoir choisis comme port d’attache." Le communiqué se termine par une pensée pour sa femme Colette.

Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux

Beaucoup de personnalités de l'Hérault se sont émues sur les réseaux de la mort de l'artiste.

"L’immense Pierre Soulages, le peintre qui nous a fait découvrir et aimer le noir, nous a quitté aujourd’hui. Hommage à un artiste qui aimait tant sa région. Toutes mes pensées à sa famille ainsi qu’à ses proches" a tweeté la Préfecture de l'Hérault.

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse a publié aussi des photos de lui et de l'artiste pour lui rendre hommage sur Twitter. "L’immense Pierre #Soulages nous quitte. Je tiens à saluer sa mémoire, étudiant de l’école des beaux-arts de #Montpellier , son œuvre s’empara du monde. Il marque l’histoire de l’art comme celle de la ville avec l’extension du musée Fabre où l’on y découvre la force de son art."

La présidente de la région Occitanie Carole Delga s'est elle aussi émue sur Twitter. "C’est une grande tristesse que la disparition de Pierre #Soulages . Outre l’immense artiste et le visionnaire qu’il était - et qu’il restera à jamais, il était aussi un complice inspirant, avec qui je partageais l’amour de l’art, du Japon, de l’Aveyron et de Sète." Elle a aussi une pensée pour sa femme Colette avec qui il était marié depuis 80 ans. "Nous nous étions revus le 5 octobre et nous avions beaucoup échangé… et ri. Mes pensées vont à son épouse Colette, à qui j’adresse mon amical soutien, ainsi qu’à tous ses proches."

Le maire de Béziers, Robert Ménard, lui a rendu hommage en quelques lignes. "Il était désir. Noir désir de l'excellence. #Soulages , univers concentré en un être humain. Très grand respect !"