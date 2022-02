Mortalité des personnes âgées : le gouvernement dévoile son plan anti-chutes

Chaque année en France, 10.000 personnes âgées trouvent la mort à cause d'une mauvaise chute. Pour réduire cette mortalité, le ministère délégué à l'Autonomie a dévoilé lundi son plan anti-chutes avec pour objectif la réduction de 20% du nombre de chutes d'ici trois ans. Ce plan va s'appuyer sur les dispositifs existants en les réunissant pour mieux les faire connaître et les rendre plus accessibles.

Le plan compte cinq axes : mieux repérer et alerter sur les risques de chute, aménager son logement, aider à la mobilité, prévenir les hospitalisations grâce aux activités physiques et renforcer l'assistance à domicile. "Les personnes âgées et leur entourage ne sont pas forcément conscients des risques", indique le cabinet de la ministre Brigitte Bourguignon, regrettant un "tabou" autour de la question.

Une prime pour adapter les logements

Cela donnera lieu à une prime, Ma Prime Adapt', qui sera lancée en 2022 pour rassembler toutes les aides déjà existantes dans le but de faire des travaux pour adapter son logement. "Nous voulons permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible chez elles", dit le ministère, rappelant l'objectif fixé par le gouvernement de renforcer l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées.

Ce plan anti-chutes contient également une campagne d'information grand public à destination des familles, des formations pour les aides à domicile, les facteurs, les aidants, dans le but de lutter contre les chutes en s'attaquant d'abord à la dénutrition qui affaiblit les personnes âgées, en vérifiant leur vue régulièrement ou encore en scotchant les tapis pour qu'on ne puisse plus se prendre les pieds dedans.

Développement de la téléassistance

Le développement de la téléassistance devrait par ailleurs accélérer la vitesse des interventions après accident, en priorité chez les personnes ayant déjà chuté. Le cabinet de la ministre chargée de l'Autonomie estime à "environ 10%" la couverture en téléassistance des personnes âgées (boîtiers d'alarme, bipper, bracelet détecteur de chute, etc.).

Des équipes mobiles de gériatrie, qui ont rendu visite aux personnes âgées ces derniers mois pour la vaccination contre le Covid-19, pourront venir identifier ces obstacles chez elles et y remédier. Le budget alloué au plan n'a pas été communiqué, mais le cabinet de la ministre assure que "les financements existent déjà".