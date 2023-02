Mortalité routière : 33 morts en 2022 et un bilan négatif dans le Calvados

Pascal Briard, chargé de la Sécurité Routière, Thierry Mosimann, le préfet du Calvados et Philémon Perrot, directeur de cabinet du préfet du Calvados

"Je suis en colère !", les propos du Préfet du Calvados, Thierry Mosimann, à l'issue du mauvais bilan de la sécurité routière sur le département en 2022. Le Calvados déplore 33 morts sur ses routes en 2022 contre 28 en 2021. La grande partie des décès interviennent sur les routes départementales à cause d'une vitesse excessive.

Les chiffres clés de la sécurité routière en 2022

Un bilan terni par la vitesse qui est la principale cause de mortalité sur les routes du département. Pour preuve, en 2022, près de 1 200 véhicules ont été contrôlés à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, contre 900 environ l'année dernière. Sur 33 décès, 18 sont attribuables à la vitesse ainsi qu'alcool et aux stupéfiants.

Tous les arrondissements sont concernés avec des décès dans les secteurs de Caen (16), Lisieux (11), Vire (5) et Bayeux (1). "Ce n'est pas acceptable, on va continuer d'accentuer la répression sur les routes, la prévention, mais il faut une prise de conscience, on a encore des comportements de délinquant sur les routes !" déplore le Préfet Thierry Mosimann.

50% des usagers vulnérables touchés

La préfecture l'annonce, elle ne lâchera rien et veut miser sur la prévention pour écarter les mauvais comportements, notamment auprès des plus vulnérables, car 50% des personnes tuées en 2022 sont des piétons, des cyclistes ou encore des motards.

Des chiffres préoccupants qui se vérifient déjà en ce début d'année 2023, puisque 5 personnes sont décédées sur les routes du Calvados le mois dernier contre 2 l'année dernière et 0 en janvier 2021.