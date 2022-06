Mortalité Routière : on se tue plus sur les routes azuréennes qu'ailleurs

L'été arrive, saison la plus meurtrière sur les routes azuréennes avec l'afflux de touristes et des routes saturées. Les grands axes sont propices aux accidents avec les grandes descentes sur l'A8 et les routes de montagnes. L'année 2022 a mal démarré pour la sécurité routière dans les Alpes-Maritimes.

Après deux années marquées par le covid et des chiffres de mortalité en baisse, la mortalité est repartie à la hausse dans le département. 24 personnes ont perdu la vie depuis le premier janvier 2022, ce qui en fait les six premiers mois de l'année les plus meurtriers depuis 6 ans, juste derrière 2019.

La route tue plus sur la Côte d'Azur qu'ailleurs

L'an dernier, 17 usagers de la route sont morts à cette même période. Cette tendance à la hausse confirme la mauvaise dynamique de la fin d'année 2021. Sur les 941 accidents corporels survenus l'an dernier, 50 se sont avérés mortels pour 52 décès. Les Alpes-Maritimes comptent pour 3,7% des morts sur la route en France alors que le département n'abrite qu'1,6% de la population.

Moins d'accidents mais ils sont plus mortels

On meurt donc proportionnellement plus sur les routes azuréennes qu'ailleurs. Indicateur positif toutefois, l'évolution du nombre d'accidents et de blessés sur 5 ans avec une diminution de moitié pour les accidents graves et les hospitalisations. Résultat, il y a moins d'accidents mais ils sont plus souvent mortels.