Mortalité sur les routes des Pyrénées-Orientales : le portable dangereux aussi pour les piétons

La hausse de la mortalité sur les routes concerne toute la France. Et le département des Pyrénées-Orientales n'y échappe pas. Les accidents graves, intervenant principalement hors de Perpignan, sont généralement dus à la vitesse et à la consommation d'alcool. La préfecture alerte également sur l'utilisation des téléphones portables au volant, mais aussi à pied.

"Les piétons sont les plus exposés et les plus vulnérables, rappelait ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon la directrice de cabinet du préfet en charge de la sécurité routière, Delphine Boyrie. Ces piétons doivent donc se rendre visibles et rester attentifs. Nous observons encore beaucoup de gens avec des écouteurs ou des téléphones." La préfecture annonce le renforcement des contrôles routiers.