Orléans, France

Sur les réseaux sociaux, on peut voir apparaître des commentaires "agressifs" contre le cirque Medrano, qui est de passage à Orléans depuis jeudi. La photo d'un tigre mort (que nous ne diffuserons pas car son authenticité n'a pu être vérifié) et l'annonce de la mort d'un autre animal, un lama, cette fois, a mis le feu aux poudre sur les réseaux sociaux auprès des associations et des défenseurs de la cause animale.

" Il faut arrêter la manipulation" - le directeur artistique du cirque Medrano

Christophe Herry est surpris par la proportion prise par cette affaire. "Tout a été fait dans les règles" d'après le directeur artistique du cirque. " Il faut arrêter la manipulation, la tigresse n'est pas morte à Orléans mais à Nantes. Elle est décédée d'une mort naturelle à cause d'une insuffisance rénale puis elle a été transportée dans la ville orléanaise car l’équarrisseur se trouve là bas." La tigresse était âgée de 12 ans.

Les services de l'Etat, par le biais de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), joints au téléphone par France Bleu Orléans, confirment cette version. Un représentant de la DDPP ajoute qu'un vétérinaire est venu effectuer toutes les vérifications nécessaires. Il n'a constaté "aucun problème" au niveau du traitement de l'animal.

" Nous ne connaissons pas encore la cause de la mort du lama"

Ce n'est pas le seul décès du cirque Medrano cette semaine. Vendredi, un lama a été retrouvé mort. Une information confirmée par la préfecture du Loiret. Pour le moment, les causes du décès de l'animal ne sont pas connus selon Christophe Herry. Un vétérinaire est venu réaliser plusieurs vérifications et des analyses sont en cours pour déterminer les causes de la mort du lama. Là non plus, le vétérinaire n'a aperçu aucune forme de mauvais traitement de l'animal, selon la DDPP.