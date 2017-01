Morzine: La montagne rend hommage Jean Vuarnet

L'église Sainte-Marie Madeleine de Morzine était trop petite pour accueillir tous ceux venus rendre hommage à Jean Vuarnet ce lundi après-midi. L'ancien champion olympique de descente est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans.

Cinq cent personnes ont assisté aux obsèques de l'ancien champion et créateur de la station de ski d'Avoriaz. Parmi elles, beaucoup de montagnards, d'anciens champions comme Antoine Dénériaz et Edgar Grospiron et des habitants de la vallée.

Nicole Baud-Denis est monitrice de ski. Elle a cotoyé Jean Vuarnet et souligne ce que la vallée et le domaine des Portes du Soleil lui doivent.