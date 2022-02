Moselle : 94 sangliers ont été chassés lors de la grande battue administrative de dimanche

Une battue administrative de grande envergure a eu lieu dimanche, sur plus de 100 hectares. 200 chasseurs étaient présents, accompagnés de 17 lieutenants de louveterie, et 50 traqueurs. 94 sangliers ont été chassés, ainsi que 9 chevreuils. C'est presque trois fois plus qu'il y a trois ans.

94 sangliers et 9 chevreuils ont été abattus lors de cette grande battue administrative.

Une battue administrative de grande envergure a eu lieu ce dimanche, en Moselle. 200 chasseurs étaient présents ainsi que 17 lieutenants de louveterie et 50 traqueurs. L'objectif était de réguler la population de sangliers, trop présente sur les deux zones qui ont été chassées : la première entre la Maxe et Hauconcourt, la seconde sur les communes de Montigny-lès-Metz et Moulins-lès-Metz, zone qui n'est habituellement pas chassée.

à lire aussi Battue aux sangliers ce dimanche sur l'A31 : toutes les infos pratiques

Plus de 100 animaux chassés

Au total, 94 sangliers ont été chassés, ainsi que neuf chevreuils, durant les trois heures qu'ont duré la battue. Cette opération a nécessité la fermeture de l'A31 de 6h à 13h ce dimanche, pour protéger les automobilistes, les chasseurs et les chiens. Un dispositif important, mais nécessaire pour le préfet de la Moselle, Laurent Touvet. "La battue montre son utilité, je dirais même sa nécessité, compte tenu du très grand excès de sangliers qu'on a constaté ici. Un tableau de chasse impressionnant a pu être réalisé. Presque une centaine de sangliers ont pu être abattus et ce sera toujours ça de moins comme pression sur les agriculteurs, sur les forestiers et sur les riverains."

Une surpopulation importante

Un dispositif similaire avait été mis en place il y a trois ans : 35 sangliers avaient été abattus, sur une zone légèrement plus petite. Cette année "on a fait des prélèvements conséquents et ça confirme le bien fondé de cette mesure exceptionnelle, de fermer l'A31 pour faire cette grande battue, explique Gino Sollevanti, lieutenant de louveterie et chasseur sur Woippy. Il y a trop d'animaux. Il faut donc accepter de prélever pour ramener un juste équilibre. Le maître mot, c'est équilibre." En réduisant le nombre de sangliers, selon lui, cela réduit le risque d'accident de la route lié à la traversée d'animaux sauvages, ainsi que le risque de dégâts dans les champs.

Des animaux atteints de la gale

Une opération nécessaire, donc, pour Valérie Jung, à la tête des opérations des lieutenants de louveterie. "Et l'objectif a été doublement atteint, explique t-elle, puisqu'on a constaté qu'il y avait des animaux qui étaient malades, qui étaient atteints de la gale. Donc nous avons également fait des tirs sanitaires également, et ça, c'est très important pour la pérennité de l'espèce." Selon ses chasseurs, le fait que certains animaux soient atteints de cette maladie est une preuve de plus que les sangliers sont trop présents dans cette zone.