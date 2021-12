Moselle : après plusieurs dégradations à Noël, la mairie de Pange instaure un couvre-feu

C'en est trop. Suite à une série de dégradations à Pange, à 15 km au sud de Metz, le maire Roland Chloup instaure un couvre-feu dans sa commune. Depuis le 27 décembre, les mineurs n'ont plus le droit de sortir s'ils ne sont pas accompagnés d'un adulte entre 22 heures et 6 heures du matin. L'arrêté court jusqu'au 2 janvier prochain.

L'arbre a été renversé deux nuits de suite. - Mairie de Pange.

7 000 euros de dégâts

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, les illuminations de Noël : un sapin en forme de cône et un arbre ont été détériorés et couchés au milieu de la chaussée. Après avoir été remis en place par les services techniques de la commune, dans la nuit du 24 au 25 décembre, ils ont de nouveau été dégradés. De plus 35 mètres de barrières autour de l'air de jeu ont été cassés. Des jardinières ont été renversées, des boîtes aux lettre ont également été détériorées. La mairie a porté plainte le 24 décembre et le 25 décembre. Elle estime que les dégâts s'élèvent à 7 000 euros.

"Je ne veux pas que la nuit de la Saint-Sylvestre ressemble à la nuit de Noël", déclare le maire après avoir pris l'arrêté de couvre-feu. La commune a déjà connu des dégradations mais pas aussi importantes. "Il y a un moment il faut arrêter, les dégradations ne peuvent pas restées impunies !", martèle Roland Chloup. Cet arrêté peut encore être attaqué par la préfecture.