Moselle : Auchan Semécourt donne 20 tonnes de nourriture à la Banque alimentaire

C'est Noël avant l'heure pour la Banque Alimentaire de Moselle et les associations caritatives de Moselle. L'hypermarché Auchan - Semécourt, leur cède toute la nourriture qu'il ne peut plus vendre, à cause de sa fermeture forcée pour raisons de sécurité.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres… La fermeture contrainte depuis le 21 avril, pour raisons de sécurités, de l’hypermarché Auchan - Semécourt, bénéficie aux associations caritatives de Moselle ! En effet, l’enseigne, qui espère une réouverture ce week-end, a décidé de donner aux plus démunis une grande partie de ses denrées qu’elle ne peut plus mettre à la vente. Et depuis mercredi, la Banque alimentaire de Moselle a ainsi pu emporter 20 tonnes de produits qu’elle va redistribuer à ses associations.

20 tonnes de nourriture, l'équivalent de 40.000 repas !

Une aubaine pour Philippe Lamirand, le président de la Banque alimentaire de Moselle, qui au passage, ne manque pas de saluer le geste d’Auchan :"Je voudrais remercier Eric Hassan (le directeur d’Auchan - Semécourt) et toute son équipe. Ils ont géré cela parfaitement et nous sommes solidaires avec eux dans leurs difficultés. Cela représente plus d’une semaine de collecte que nous faisons habituellement dans les magasins, l’équivalent de 40.000 repas. Et tous nos bénévoles ont déployé une énergie incroyable pour emporter et traiter toutes ces denrées."

Les Restos du Coeur et Emmaüs également bénéficaires

Avant de céder sa marchandise, Auchan fait un tri très rigoureux : "Il y a beaucoup de crémerie, des produits traiteurs, de la viande, des fruits et légumes. Les plus proches des dates de péremption ont déjà été redistribués aux associations bénéficiaires." Cela tombe d’autant mieux pour l’association caritative que le printemps est généralement une période creuse pour les dons. "Les quantités que nous récoltions auprès des magasins ces derniers temps avaient tendance à baisser, ils font beaucoup de promotions. Cela va nous donner une formidable bouffée d’oxygène, et nous permettre de garder le produit des collectes futures." La Banque alimentaire n’est pas la seule à bénéficier de ce cadeau de Noël avant l’heure : les Restos du Cœur de Moselle et la Communauté Emmaüs sont également destinataires d’une partie de ces produits.