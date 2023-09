Moselle : De nouveaux espaces sans tabac installés à Marly

C'est une habitude qu'il va falloir prendre à Marly : en plus des aires de jeux, il est désormais interdit de fumer à proximité des écoles, du city stade, du parcours de santé, du centre social et culturel Gilbert-Jansem, du conservatoire et de l'espace Miyawaki.

La mesure a été votée en mars dernier par le conseil municipal, mais l'idée a été proposée par le conseil municipal des jeunes de Marly. Le premier panneau "espace sans tabac" a été posé il y a quelques jours, à l'espace Miyawaki, les autres suivront prochainement.

Agathe, 11 ans, élue au conseil municipal des jeunes, explique : "les personnes qui fument jettent souvent leurs mégots par terre ou dans les égouts, ça fait de la pollution, ce n'est pas super pour la nature".

Éviter le tabagisme passif

Catherine Lebard est l'élue en charge du conseil municipal des jeunes, qui a travaillé au côté des petits Marliens pour aboutir au vote de cette mesure : "les jeunes ont conscience de la nocivité du tabac, de la pollution, des mégots qui mettent 10 ans à se décomposer. Ils ont vraiment choisi les lieux où il y a des jeunes qui peuvent être confrontés au tabagisme passif"

68 euros d'amende

Le maire Thierry Hory affirme que s'il y a des récalcitrants, il n'hésitera pas à sévir : "on sanctionnera, évidemment, je crois que c'est important. Je ne suis pas persuadé qu'on en arrivera là, mais la possibilité existe, et je serai très inflexible". L'amende est fixée à 68 euros.