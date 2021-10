Moselle Déracinée : "depuis 1940, on n'avait jamais raconté cette histoire"

On commémore la Moselle Déracinée ce jeudi sur France Bleu Lorraine : les expulsions de 300 000 Mosellans en 1939 et 1940, vers 48 départements, notamment la Vienne, la Dordogne, la Charente-Maritime, et, pour les mineurs, vers le nord de la France. Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, était notre invité ce jeudi matin.

C'est une histoire que l'on a "complètement oublié", martèle Patrick Weiten. "Lorsque les Mosellans ont été évacués, la Moselle était encore française. Six mois après, lorsqu'ils sont revenus, elle était allemande. 100.000 d'entre eux ont été alors expulsés, puisque 'impropres à la cause nazie'. Depuis 1940, on n'a jamais raconté cette histoire. Il était important que ces Mosellanes et ces Mosellans puissent s'exprimer, raconter" y compris à leurs enfants.

Nous devons être des passeurs de temps"

L'objectif, c'est de délier les langues dans les familles, vers les générations futures. "Nous devons être des passeurs du temps, nous sommes les derniers à côtoyer ces personnes qui arrivent dans un grand âge. C'est pour cela qu'on s'adresse aux collégiens, que l'on a créé une bande dessinée, que nous produisons ce film" - Journal d'un Exil, de Patrick Basso, diffusé sur Moselle TV le 31 octobre à 17h, sans oublier le spectacle "1939 - Soudain nous sommes partis", les 30 et 31 octobre au Galaxie d'Amnéville, ndlr.

Des amitiés se sont créées qui perdurent encore aujourd'hui"

Mais cette histoire, c'est aussi celle d'un trait d'union entre la Moselle et les départements qui ont accueilli les "Déracinés". "Bruno Belin, l'ancien président du département de la Vienne, souhaitait commémorer cette histoire parce que ce sont des habitants de son département qui lui ont dit qu'ils voulaient retrouver les Mosellans. Il y a eu des jumelages, des familles qui se sont créées."

Patrick Weiten a invité les 48 présidents des 48 départements "à venir commémorer ces événements parce que leurs territoires ont accueilli des réfugiés, qui pour certains ne parlaient pas le français, qu'on appelait les 'Boches de l'Est', et ensuite, certains se sont engagés dans la Résistance, des amitiés se sont créées qui perdurent encore aujourd'hui".

