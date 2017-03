Moselle : des citoyens s’engagent contre les cambriolages

Pouvez-vous compter sur vos voisins pour surveiller votre logement contre les cambrioleurs ? Le principe des voisins vigilants est officialisé dans de nombreuses communes de Moselle à travers la charte de la participation citoyenne. Illustration à Carling.

Pour lutter contre le fléau des cambriolages, des habitants référents s'engagent dans une charte de la participation citoyenne à "relever tout fait anormal, surveiller le bien d'un voisin avec son accord, mais sans transmettre d'informations sur la vie privée" et ne pas jouer au gendarme, juste les avertir (voir la charte en bas).

A Carling, ce dispositif vient d’être mis en place début mars. Car il y a plus d'un cambriolage par mois, entre 15 et 18 par an dans cette ville de 3.500 habitants, particulièrement exposée car à la frontière avec l’Allemagne.

Sandra a été cambriolée il y a huit ans, mais elle n'est pas prête de l'oublier : "si je l’avais trouvé chez moi, je crois que je l’aurais frappé. Je suis encore en colère, c’est presque un viol. Il ne m’a rien cassé mais il rentre quand même chez vous, il connait tout, il connait votre nom, il connait vos photos, il sait tout".

Je ne vois pas mes voisins de l'hiver - le maire de Carling

Le voleur a pu être retrouvé grâce à la voisine de Sandra. IL avait sonné chez Sabine juste avant, il avait soi-disant perdu son chien. "Le scénario est souvent le même" raconte Sabine, "ça sonne à l’avant, et généralement il passe par l’arrière si personne ne répond".

Sabine Ott, citoyenne référente à Carling. Elle a surpris un cambrioleur chez sa voisine. Partager le son sur : Copier

Aujourd'hui, Sabine a signé la charte de la participation citoyenne, comme une trentaine d’habitants de Carling. Mais pourquoi faut-il une charte ? "Parce que l'époque a changé" intervient le maire de Carling, Gaston Adier. "Quand on va au travail, on sort de son garage au volant de sa voiture, vous ne voyez pas vos voisins, et c’est comme ça tout l’hiver. On ne les voit qu’au printemps quand on commence à tondre la pelouse".

Le mieux est de prévenir ses voisins quand on part en vacances, mais ne pas l'écrire sur Facebook, ni mettre de photos. C'est une information essentielle pour les cambrioleurs.

La charte du citoyen référent dans la participation citoyenne. -

. © Radio France -

