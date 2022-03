Moselle : des contrôles routiers renforcés face à la forte augmentation des accidents

Mercredi soir, à l'heure du retour du bureau, les motards de la compagnie autoroutière CRS Lorraine/Alsace ont mené des contrôles routiers dans les deux sens de l'A31, entre La Maxe et Hauconcourt (Moselle). Par deux, dont un avec une moto et des vêtements banalisés, ils ont traqué les infractions au volant. "Cet après-midi, on a fait cinq téléphones et cinq autres infractions en une heure-un-quart, sur cette petite parcelle, c'est beaucoup, commente le Brigadier-chef Eric. Dès que le trafic est ralenti, les automobilistes prennent leur téléphone. C'est devenu un réflexe. Une dame m'a dit qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle l'avait en main."

83 % de blessés et 89 % d'accidents en plus en janvier

Des contrôles renforcés car les chiffres de l'accidentologie sont mauvais en Moselle. Malgré le recourt au télétravail, trois personnes sont mortes des suites d'un accident de la route en janvier, contre quatre en février.

A titre de comparaison, et même s'il faut se rappeler que la Moselle avait débuté 2021 sous couvre-feu, un seul accident mortel avait été recensé durant les deux premiers mois de 2021. Les niveaux retrouvent celui qui était les leur avant la pandémie de Covid-19.

Toujours par rapport à janvier 2021, le nombre de blessés a progressé de 83 %, et le nombre d'accident de 89 % en janvier 2022. "A cause de la vitesse, des distracteurs, mais aussi de contre-sens ou de suraccidents" détaille Parvine Lacombe, la directrice de cabinet du Préfet de la Moselle.