Moselle : deux ans après la mort de Kenny, sa mère se bat pour faire interdire la consommation de gaz hilarant

Il y a deux ans, le fils d’Amandine Burger mourrait dans un accident de voiture sur une petite route de Moselle est. Le conducteur de la voiture est accusé d’avoir inhalé du protoxyde d’azote. Aujourd’hui, cette Mosellane aimerait faire interdire la consommation de ce gaz et alerte sur ses dangers.

Il y a deux ans, le 31 août 2020, Kenny Hiff, 18 ans, mourrait dans un accident de voiture entre Folkling et Théding, en Moselle est. Il sera la seule victime parmi les quatre jeunes à bord ce soir-là. Le conducteur, lui aussi tout juste majeur, est accusé d’avoir inhalé du protoxyde d’azote avant d’avoir pris le volant. Il doit être jugé le 12 septembre prochain.

Deux ans après la mort de son fils, Amandine Burger continue d’alerter sur les dangers de la consommation de protoxyde d’azote, aussi appeler gaz hilarant. "Je demande surtout aux parents d’être vigilants parce que le gaz hilarant rentre dans nos maisons sans qu’on s’en rende compte. Il y a les réseaux sociaux, Snapchat etc", dit-elle. "Il faut vraiment garder le dialogue avec nos adolescents, nos enfants. Il faut leur expliquer qu’il y a des séquelles qui peuvent être immédiates, comme un accident mortel", rajoute-t-elle.

On ne sait plus trop comment protéger nos enfants

Amandine Burger a même lancé une pétition. Elle aimerait que la vente de protoxyde d’azote soit interdite et "sa consommation sanctionnée au volant ou sur la voie publique", écrit-elle sur la page de présentation.

"Il faut punir, il faut faire de la prévention et de la répression par rapport à cela. Qu’on reconnaisse déjà le gaz hilarant comme une faute aggravante au volant. Je pense que c’est comme une drogue", précise-t-elle, avant de rajouter, "on ne sait plus trop comment protéger nos enfants". Le protoxyde d’azote est en vente libre dans le commerce. "Il faut vraiment un cadre juridique", estime Amandine Burger.