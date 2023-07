Moselle : deux artificiers craignent de ne pas pouvoir tirer cet été à cause de la sécheresse

En Moselle, des artificiers sont inquiets de ne plus pouvoir tirer des feux cet été à cause de la sécheresse

Annuler ses feux d'artifice cet été à cause d'arrêtés préfectoraux ou municipaux. C'est la plus grosse crainte de deux artificiers basés à Scy-Chazelles, en Moselle. Dominique Infanti et son fils Matthieu sont à la tête d'Aquarêve, une entreprise de spectacles pyrotechniques.

"Le 14 juillet, c'est 60% de l'activité annuelle"

Le prix d'un feu d'artifice varie, entre 1 000 et 100 000 euros, selon les prestations. L'idée de devoir en annuler cet été à cause du climat inquiète Matthieu Infanti : "J'espère qu'on va pouvoir réaliser le 13 et le 14 juillet. Pour nous, c'est une très grosse période de l'année. Ça représente 60% de l'activité annuelle". L'année dernière, quasiment tous les feux d'artifice de l'entreprise Aquarêve ont été annulés à partir de la mi-août.

Pas d'assurance annulation

Si le feu d'artifice est annulé, le manque à gagner est important pour les professionnels. En effet, il n'y a pas d'assurance annulation, ce que regrette Dominique Infanti : "on est plus accompagnés. Sans aides, on a pas d'argent. On ne peut pas payer nos salariés, ni nos fournisseurs. Ce qui serait bien, c'est que quand il y a des arrêtés préfectoraux, on pense à nous. Il faut une contribution pour nous aider parce que sans rentrées d'argent, on ne peut pas vivre". Après deux années compliquées à cause du Covid-19, "il ne faudrait pas une troisième année sans travail, parce que sinon c'est le dépôt de bilan".

Mesures de précaution

Pour le moment, les feux d'artifice de Dominique et Matthieu n'ont pas été annulés. Mais en raison des vagues de chaleur précoces et des vigilances sécheresse, les professionnels prennent des précautions avant de tirer. Par exemple, ils s'équipent de plus d'extincteurs. Parfois, les décisions sont plus radicales, comme le confie Matthieu : "Il nous arrive d'annuler les prestations et de dire au client que ce n'est pas possible à cause du contexte climatique. Son terrain est trop sec pour tirer le feu d'artifice".