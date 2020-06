Moselle-Est : Amélie de Montchalin rassurante sur une réouverture des frontières le 15 juin

La secrétaire d'État en charge des Affaires européennes, Amélie de Montchalin, s'est rendue en Moselle-Est vendredi, afin d'évoquer avec les élus locaux, et quelques habitants la question de la réouverture des frontières entre la France et l'Allemagne.

Les frontières entre la France et l'Allemagne devraient rouvrir le 15 juin, c'est qu'a affirmé Amélie de Montchalin, la secrétaire d’État chargé des affaires européennes. en déplacement vendredi en Moselle. Elle s'est rendu à Petite-Roselle ainsi qu'à Grosbliederstroff, zone frontalière entre la Moselle-Est et la Sarre.

Travailler à ce que cela ne se reproduise plus

Amélie de Montchalin qui reconnaît que la fermeture des frontières entre la France et l'Allemagne, mi-mars, a été trop brutale, pour les Mosellans : "Ce qui est la clé, ce que l'on puisse travailler à ce que cela ne se reproduise plus. On doit dire qu'on a été dans une situation exceptionnelle, très surprenante. Maintenant, il est clair pour nous, que nous devons travailler à ce que dans le futur, si besoin, on fasse différemment et que ce ne soit pas aussi brutal."

Un sentiment que partage, Pascal Weisslinger, le maire de Grosbliederstroff, village qui fait face à Kleinblittersdorf en Allemagne. Les habitants de sa commune ont particulièrement mal vécu la fermeture des frontières : "Cela a été très brutal pour nous, trop brutal. Les frontières fermées c'est contre-nature pour nous ici. Les gens ont de la famille de part et d'autre, car avant les deux villages n'en formaient qu'un, et puis ici c'est naturel pour tout le monde de traverser la frontière pour aller faire ses courses dans les supermarchés allemands, eux à l'inverse viennent beaucoup dans nos commerces comme les boulangeries, qui souffrent beaucoup de cette fermeture."

Des opérations de contrôles sont effectuées à la frontière entre Petite-Roselle et Großrosseln, seuls peuvent passer les travailleurs transfrontaliers, ou les personnes ayant des motifs familiaux. © Radio France - Olivia Chandioux