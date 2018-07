Richemont, France

C'est la deuxième fois en un ans que la centrale de Richemont va être la cible de plusieurs détonations. En 2017, les bâtiments 1, 2 et 3 du site avaient été détruits. Ce dimanche, ça va être au tour des deux derniers bâtiments, les 4 et 5, de s'effondrer. Un chantier de démolition entamé par le propriétaire EDF pour libérer le site. Un événement qu'il sera possible de suivre en direct sur YouTube.

🤔#LeSaviezVous ? L’abattage du bâtiment usine de l’ancienne centrale de #Richemont est rediffusé en direct sur Youtube dimanche 22 juillet à 9h15 👉https://t.co/xth1D8kCvlpic.twitter.com/k2vxZF2y5d — EDF Grand Est (@EDF_GrandEst) July 20, 2018

Une seconde suffit pour tout exploser

A 9h15 précises, les explosions se feront entendre sur le site. Plusieurs détonations qui vont se tenir en une seconde seulement, pour réduire au maximum les ondes sonores. Quant aux secousses, elles seront ralenties grâce à des tranchées creusées tout autour de l'usine. Sur place, les poteaux métalliques ont été prédécoupés pour faire en sorte que la centrale s'écroule sur son côté sud.

L'autoroute A31 coupée

A cette occasion et pour des raisons de sécurité, l'A31 qui passe juste à côté du site sera coupée. A 9h05, la circulation deviendra interdite et la gendarmerie placera au total 17 points de contrôle. Les voitures pourront de nouveau passer par là à 9h25, soit 10 minutes après les explosions. Les vélos et les bateaux ne pourront pas non plus s'approcher de la centrale pendant cette période.