Moselle : la démographie explose dans plusieurs petites communes

D'après les chiffres publiés jeudi dernier par l'Insee , plusieurs petites communes du Sud Messin voient leur population fortement augmenter entre 2014 et 2020. "Cette explosion de la population, nous l'avons voulu", se félicite Hervé Senser, maire de Lemud. L'installation d'un nouveau lotissement au cœur de la commune a favorisé l'installation de nombreuses familles.

A Fleury, la municipalité se réjouit d'un impact économique très positif sur les commerces et les associations mais se retrouve confrontée à des problématiques insoupçonnées.

La population lemudoise bondit de 46 %

La proximité de la métropole de Metz et les nouvelles possibilités de logement sont les principaux ingrédients de cette forte hausse d'après la mairie de Lemud. "Nous avons voulu sauver nos écoles alors nous avons mis en vente 60 parcelles ces dernières années, indique Hervé Senser, le maire. Ce sont surtout des jeunes d'une trentaine d'années qui ont acheté, ils travaillent souvent à Metz."

"Les impôts locaux et fonciers sont moins chers ici qu'à Metz ou Nancy, tout comme l'achat des terrains", observe l'élu qui prévoit de construire de nouveaux lotissements d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Pour le moment, inutile de chercher un bien à Lemud, "il n'y a plus rien à vendre !"

"De plus en plus de voitures circulent"

En 2020, la ville de Fleury recense 1319 habitants, soit 217 de plus qu'en 2014. "Évidemment, il y a un effet positif sur les commerces, les associations et l'immobilier, commente Gilles Vavrille, le maire. Cela résulte de l'arrivée de la rocade, de nouvelles constructions et de la puissance de la métropole."

En parallèle des avantages, la municipalité se heurte à plusieurs défis, "le nombre d'enfants augmente beaucoup dans nos structures, on ne l'avait pas vu venir, rapporte l'élu. On peine à trouver des personnes pour assurer l'accueil périscolaire."

Autre enjeu, le trafic routier. "De plus en plus de voitures circulent ce qui pose problème pour le voisinage, raconte Gille Vavrille. Je commence à avoir des réclamations de personnes qui voudraient des solutions pour limiter le bruit dans la zone."