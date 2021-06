Moselle : la liste des endroits où le masque reste obligatoire

Fini le masque en extérieur ! Mercredi, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé que le port du masque n'est plus systématique. Une mesure qui concerne également les cours de récréation.

Il faut rester masqué sur les marchés et les fêtes foraines

Ce jeudi, la Préfecture de la Moselle précise que le masque reste cependant obligatoire dans certains contextes : "sur les marchés ouverts, dans les fêtes foraines et lors de rassemblements de personnes dans l’espace et sur la voie publics".

Les autorités détaillent : "Il demeure obligatoire dans les transports collectifs, dans les établissements recevant du public (services publics, bureaux, commerces, établissements culturels et sportifs, à l’occasion des déplacements à l’intérieur des bars et restaurants etc.)".

Les personnes de plus de 11 ans sont donc tenues de porter un masque de 6h à minuit, sur les marchés ouverts (dont les brocantes, ventes au déballage, etc.), dans les fêtes foraines, et en cas de rassemblement de personnes (files et zones d’attente, manifestations, ...)