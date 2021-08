Moselle : le château de Mercy bientôt transformé en logements de standing

Près de dix ans après l'ouverture de l'hôpital de Mercy, près de Metz (Moselle), on sait enfin ce que va devenir le château de Mercy, juste à côté. Les étages vont être transformés en 27 logements prestigieux, et son rez-de-chaussée accueillera bureaux et commerces.