Ils changent de vie en 2021 : à Yutz, un pompier décide de vivre de sa passion pour l'apiculture

"Le premier confinement a été le moment d'une grande remise en question", Julien Frizon, un mosellan de Yutz était jusqu'ici un pompier professionnel. Depuis le 1er décembre, il vit désormais de sa passion d'enfance, l'apiculture.

Changer de vie

Les raisons de ce choix sont multiples. Julien a voulu privilégier sa vie de famille. Après 15 ans de carrière, il quitte les pompiers professionnels, une décision qui a germé pendant le premier confinement : "je me suis posé plein de questions, je me suis demandé ce qui était important, je me suis rendu compte que je n'avais plus de temps pour ma famille."

Je me suis demandé ce qui était important -- Julien

Une réorientation qu'il appréhende un peu, "je quitte un travail stable, et l'avenir est incertain", concède-t-il, "mais je pense pouvoir y arriver".

Une réputation déjà établie

Evidemment, devenir apiculteur ne s'improvise pas. Julien a déjà une notoriété. Ses miels ont été maintes fois récompensés et médaillés. Les clients ne manquent pas non plus. "On me demande beaucoup, à Yutz, notamment, il y a des clients que je retrouve régulièrement. Et c'est ce contact-là que je veux conserver".

Les miels de Julien ont décroché plusieurs médailles © Radio France - Elodie Rabelle

Le soutien de la famille

Julien peut tout de même compter sur le soutien de sa famille. Il partage notamment sa passion avec sa fille, Mia qui, "à deux ans, savait déjà ce qu'était une ruche", sourit Julien.

"Elle connait les abeilles, elle vient avec moi dans les ruches, elle apprend à compter en préparant les commandes", raconte le jeune papa.

Julien bichonne ses abeilles, en voici dans une des ruches de son jardin © Radio France - Elodie Rabelle

L'apiculteur de Yutz ne rompt pas ses engagements envers les pompiers : Julien reste toujours pompier volontaire.

