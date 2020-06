Le coronavirus, le confinement et la crise économique provoquent une hausse significatives des personnes demandant de l'aide au Secours Populaire de Moselle. Avec pour la première fois des besoins en milieu rural.

Moselle : le Secours Populaire face à plus de précarité

En première ligne toute l'année pour aider les personnes en situation de grande précarité, les associations caritatives comme le Secours Populaire ont vu le nombre de leurs bénéficiaires augmenter considérablement avec l'épidémie de coronavirus et la crise économique provoquée par le confinement. Marie-Françoise Thull, présidente du Secours Populaire de Moselle constate l'arrivée de gens "que nous n'avions jamais vu." Des personnes, des familles jusque la en dehors des radars des bénévoles. "Ce sont vraiment les invisibles : des gens qui vivent presque normalement avec de tout petits salaires, avec des emplois très précaires, et qui se sont retrouvé sans rien."

Maintenant jusque dans la campagne

Si la grande majorité des bénéficiaires se concentre dans les villes, pour la première fois, des maires ruraux du sud-messin ont pris contact avec l'association pour lui signaler des cas préoccupants. "C'est une partie que le Secours Populaire n'avait pas l'habitude de couvrir. On nous a signalé des familles en très grande difficulté. Souvent des familles avec beaucoup d'enfants qui n'allaient plus à l'école, qui n'avaient plus de cantines. Les gens se sont trouvé très démunis." Pour aller à leur rencontre, le Secours Populaire dispose depuis quelques mois d'une antenne mobile. Un "solidaribus" qui sillonne les territoires, au départ créé pour les étudiants. Car eux aussi, particulièrement les étudiants étrangers, ont subi la crise de plein fouets, privés des services du CROUS ou leurs jobs étudiants.

Du positif malgré la crise

Pourtant, dans ce sombre tableau, Marie-Françoise Thull refuse de céder au fatalisme et s'attache à retenir ce que cette crise a pu donner de bon. "J'y vois deux mérites : une prise de conscience sur la grande pauvreté, et le poids des associations comme la notre qui est sur le terrain toute l'année. Des élus sont venus pour aider et se rendre compte de la situation. Il pourront ensuite témoigner pour les personnes accueillies, mais aussi pour les bénévoles."